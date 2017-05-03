«Понты и отсутствие ума», - главный по туризму в Николаевской ОГА назвал причины сноса лагеря на Кинбурне

Руслан Волчецкий Деревянную конструкцию туристического лагеря «Кинбурн-Кэмп» на Кинбурнской косе в Николаевской области сровняли с землей, потому что у его создателей были «понты и отсутствие ума».

Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления молодежи и туризма Николаевской областной государственной администрации Руслан Волчецкий, написав это в социальной сети «Facebook».

Напомним, ранее сообщалось о том, что лагерь «Кинбурн-Кэмп» на берегу Черного моря на Кинбурнской косе снесли трактором. Создатель лагеря Евгений Лютер обвинил в этом сотрудников Национального природного парка «Белобережье Святослава».

«П (понты) + Н (неуплата налогов) +У (отсутствие ума и игнорирование законов) = Т (трактор). Вот такая математика!» – прокомментировал снос лагеря Руслан Волчецкий.

На это житель Николаева Юрий Решетник парировал тем, что теперь, выходит, остается просто ехать на засыпанный семечками и пустыми бутылками пляж.

«Юра, ты предприниматель, поставим вопрос так, ты самовольно занял участок земли, соорудил капитальную конструкцию рядом с заповедной зоной, не заключил договора ни с одним балансодержателем (национальный и региональный парки), тебе вежливо предложили перейти на другую территорию в рекреационной зоне, ты 3 года обещал и ничего не сделал, зато оставил кучу мусора и собрал бабло. Вот где молодец, не так ли? А теперь ходишь распустив перья, что тебя притесняют», - заявил Волчецкий.

Тем временем, другие пользователи социальной сети стали возмущаться тем, что власть вместо того, чтобы помогать туристическим начинаниям, способна только рушить.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за последние 4-5 лет Покровский сельсовет выделил на Кинбурнской косе порядка 2,5 тысяч земельных участков, и среди собственников оказались налоговики, экс-высокопоставленные милиционеры, действующие сотрудники полиции и прокуратуры, и чиновники.