Мэр Николаева, после смены структуры исполнительных органов, переназначил Палеху директором департамента архитектуры

Анна Палеха Николаевскоий городской голова Александр Сенкевич назначил Анну Палеху на должность директора департамента архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета.

Соответствующее распоряжение о назначении по переводу городской голова подписал в среду, 26 апреля, сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

«Палеха Анна Анатольевна, начальник управления градостроительства Николаевского городского совета - главный архитектор города, назначена по переводу на должность директора департамента архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета - главного архитектора города с должностным окладом согласно штатному расписанию с 28 апреля 2017 года», – говорится в сообщении.

Также Анне Палехе присвоен девятый ранг должностного лица местного самоуправления, соответствующий четвертой категории должностей.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что депутаты утвердили Положение об исполнительных органах Николаевского городского совета.

Как известно, Анна Палеха победила на конкурсе на должность начальника управления градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета – главного архитектора города 13 мая 2016 года.