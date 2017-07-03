«Красноречивый ответ скептикам, которые говорят, что ничего на Николаевщине не меняется», – Савченко о задержании «Наума»

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко назвал задержание «криминального авторитета» по кличке «Наум» результатом кропотливой полугодовой работы всех николаевских правоохранителей.

Об этом глава Николеавской ОГА Алексей Савченко написал на своей странице в Facebook.

Напомним, в понедельник, 3 июля, в Николаеве спецподразделение СБУ «Альфа» задержало Игоря Науменка, более известного как криминальный авторитет «Наум». Задержание происходило в кафе «Картопляная хата», расположенном в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе).

«Выполняем поручения Президента Украины Петра Порошенко об усилении борьбы с криминалитетом. Николаевские правоохранители сегодня дали красноречивый ответ всем скептикам, которые рассказывали, что на Николаевщине ничего не меняется. Сегодня оперативники СБУ за вымогательство взятки в особо крупных размерах задержали местного «криминального авторитета» по кличке «Наум». В течение длительного времени он пользовался своими связями, в том числе и в некоторых властных кабинетах, оказывал давление на николаевский бизнес. Это задержание - результат кропотливой полугодовой работы всех николаевских правоохранителей, объединившихся для того, чтобы на Николаевщине царил закон, а предприниматели дышали свободно и развивали наш перспективный регион. Интересно, что теперь будут рассказывать те, кто в еще феврале года смеялся над закрытыми совещаниями в прокуратуре, по поводу ликвидации влияния «криминальных авторитетов» на Николаевщине?» - написал Савченко.

При этом он добавил видеозапись, сделанную в феврале этого года, на которой он рассказывал о закрытом совещании с силовиками.

Как известно, в сентябре 2012 года Игорь Науменко был задержан по подозрению в незаконном ношении оружия. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины («Хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»). В 2013 году Ленинский суд Николаева вынес приговорпо делу Игоря Науменко, приговорив его к двум годам лишения свободы. А после апелляции Игоря Науменко выпустили на свободу прямо в зале суда.

Стоит отметить, что после его задержания в ГУБОПЕ заявили, что задержали «смотрящего».

В то же время Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что людей, известных в Николаеве как криминальные авторитеты, в том числе и Игоря Науменко, с которым он играл в футбол, нужно называть бизнесменами с сомнительным прошлым.