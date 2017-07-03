Комитет Рады отказался снимать неприкосновенность с Дейдея – Луценко поскандалил с представителем «Народного фронта»

Регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа из фракции «Народного фронта» Евгения Дейдея.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Такое решение огласил на заседании и.о. председателя комитета Павел Пинзеник после того, как большинство его членов проголосовали против. Он пояснил, что комитет признал представление Генеральной прокуратуры необоснованным.

- Комитет считает, что представление на Дейдея Евгения Сергеевича является недостаточно обоснованным и немотивированным. Доказательства основаны на предположениях, - зачитал Пинзеник вывод органа.

Теперь этот вывод будет направлен в Верховную Раду.

После заседания генпрокурор Юрий Луценко обратился к Пинзенику с риторическим вопросом: «Тебе не стыдно?».

Напомним, ранее ГПУ попросила Раду снять неприкосновенность с Лозового, Довгого, Дейдея, Розенблата и Полякова. Также ГПУ попросила Раду разрешить арест Михаила Добкина.