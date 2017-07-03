«Буду блокировать вопросы приватизации портов и «Зори» всеми возможными для меня способами», - николаевский нардеп

В перечень объектов, которые подлежат приватизации в 2015-2017 годах находятся Государственное Предприятие «Специализированный морской порт «Ольвия» («Октябрьск») и ГП «Николаевский морской торговый порт».

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Украины Артема Ильюка.

Как сообщили в пресс-службе нардепа, тема приватизации крупнейших государственных предприятий не закрыта. Народный депутат Украины Артем Ильюк держит на постоянном контроле вопрос приватизации градообразующих предприятий Николаева. Вместе с тысячами простых николаевцев и заводчанами ему удалось отстоять «Зорю»-«Машпроект», и заблокировать вопрос приватизации завода в Верховной Раде, сдерживая натиски правительства. Сейчас же в ответе Фонда государственного имущества на имя нардепа выясняется, что правительство снова действует «по-тихому» и решает отдать под приватизацию два крупнейших николаевских порта ‒ «Специализированный морской порт «Октябрьск» и ГП «Николаевский морской торговый порт».

«В перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2015-2017 годах после их исключения из Закона Украины «О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации», включены два объекта государственной собственности, которые находятся на территории Николаевской области: ГП «Специализированный морской порт «Октябрьск» и ГП «Николаевский морской торговый порт», ‒ сказано в ответе главы Фонда госимущества Украины.

Как напомнил Артем Ильюк, когда возникли слухи о том, что спецпорт будет приватизирован, то тогда трудовой коллектив готов был взять порт в свою собственность.

«Мы снова столкнулись с тем, что в Кабинете министров за николаевцев решают, что нужно городу, и что нужно самим людям. Полтора года назад эта светлая приватизационная мысль уже приходила в головы сидящих в высоких кабинетах. Тогда я по просьбе профсоюза портовиков обращался в Генеральную прокуратуру Украины, потому что перед решением о приватизации в спецпорте «Октябрьск» сменили руководителя на варяга. Я напомню еще, что тогда трудовой коллектив готов был в случае приватизации взять порт в свою собственность», ‒ отметил Артем Ильюк.

Кроме того, нардеп добавил, что в очереди на приватизацию в ответе от Фонда госимущества еще значатся ПАО «Николаевоблэнерго», ЧАО «Николаевская ТЭЦ», ГП «Владимирское», ГП «Совхоз «Виноградная долина», ГП «Племрепродуктор «Степовое», ГП «Николаевское морское агентство», Единый имущественный комплекс Первомайской гидроэлектростанции.

‒ Мой голос всегда будет против уничтожения мощных николаевских гигантов, ‒ заявил Артем Ильюк. ‒ Я на стороне портовиков, тубинистов и всех, кто своим нелегким трудом развивает родной город. Так что вместе с коллегами-нардепами буду работать против такой правительственной инициативы. И скажу, что пока я народный депутат, я буду блокировать вопросы приватизации портов или «Зори» всеми возможными для меня способами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по мнению Ильюка, на сегодняшний день стоит задача отдать спецпорт «Октябрьск» частями в аренду приближенным к власти людям.