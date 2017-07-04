«Они начали играть в политику», - Киндратив заявил, что организатор «Кинбурн-Кэмпа» ставит ему ультиматумы

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Виталий Киндратив заявил, что эко-активист Евгений Лютер ставит ему ультиматумы и требует, чтобы «Кинбурн-Кэмп» отстроили за бюджетные деньги.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национального природного парка «Белобережье Святослава» трактором сровняли с землей деревянную конструкцию лагеря «Кинбурн-Кэмп» на берегу моря на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Киндратив предполагает, что конструкция лагеря обрушилась «от ужасного состояния и погнивших оснований».

«Незаконно построенная конструкция, незаконно размещена и ни разу не уплатив налоги за годы своей коммерческой деятельности в сфере предоставления туристических услуг. Хорошо, что обрушилась в тот момент, когда там еще не было «отдыхающих», потому что все иначе все могло бы закончиться ужасной трагедией», - пишет вице-губернатор.

Также Киндратив отметил, что построили кэмп ещё «при преступной банде Януковича».

«Те, кто в далеком 2012 году при преступной банде Януковича, которому было плевать на все, незаконно построили ту лачугу, сразу определили, кто виноват Национальный парк и Лесхоз. Вместе с тем, эти деятели десять дней не решались написать заявление в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

По его словам, после того, как глава ОГА Алексей Савченко поддержал восстановление «Кинбурн-Кэмпа», но в законном месте и на законных основаниях, основатель лагеря ставит свои условия, касательно его восстановления.

«20 июня облгосадминистрация получает письмо от господина который построил первую незаконную постройку, что он отказывается от новой согласованной участка и требует согласовать ему именно то место, где сооружение стояло раньше - место, в рамках деятельности Национального природного заповедника не предусматривает ни антропогенного воздействия», - пишет заместитель Савченко.

Более того, он отмечает, что организатор лагеря в личном разговоре заявил, что обгосадминистрация должна им всё отстроить.

«Мы решили возвращаться на старое место. Меня пацаны НЕ поймут если я останусь в наших договоренностей». «Вы мне Должны все построить». «У меня совсем нет денег, мне надо что бы Вы построили это мне» и много других интересных размышлений инициативного гражданина», - приводит слова Люьера вице-губернатор.

Также он возмутился тем, что помощь оказанная организатору осталась неоценённой.

«Человеку помогли и дали 90% строительных материалов, нашли меценатов, которые оказали финансовую помощь на оплату труда работников, помогали с оформлением земельных отношений в законном русле. Для развития территории и создании проектов требуется участие обеих сторон! И на руку, что протянутая с помощью, нужно благодарно протянуть свою руку! Но это тогда, когда цель - результат, а не игра!», - пишет Киндратив.

По мнению Киндратива, организаторы «начали играть в политику» и судьба «Кинбурн-Кэмпа» их уже не волнует.