«Восточный базар местного разлива», – николаевский бизнесмен о переговорах городской власти и перевозчиков

Директор ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Вячеслав Симченко назвал переговоры представителей городской власти Николаева и компаний-перевозчиков «восточным базаром местного разлива», на котором в итоге примут решение удобное и для чиновников, и для «маршрутчиков».

Об этом Симченко написал на своей странице в Facebook.

Вячеслав Симченко весьма сомнительно относится к цене в 8 гривен за проезд в маршрутных такси Николаева, которые даже сложно назвать «общественным транспортом». При этом он отмечает, что после «митингов, забастовок, угроз, ультиматумов» вероятно будет достигнут вариант, когда цена на проезд будет повышена до нужного определенным лицам размера.

Как известно, в Николаеве на главной площади города Соборной днем 4 июля фирмы-перевозчики устроили забастовку, требуя городской совет повысить цену за проезд до 8 гривен. После общения с «маршрутчиками» вице-мэр Николаева Антон Турупалов пообещал, что на заседании исполнительного комитета в пятницу, 14 июля, поднимет вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.