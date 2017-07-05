Рефлекс Павлова у Омеляна

Плохому танцору и ... мешают, а министру инфраструктуры Владимиру Омеляну Вадатурские поперек горла стали!

Есть такой министр в Украине Владимир Омелян, который якобы отвечает в стране за инфраструктуру, но по каждому направлению наблюдаем лишь ухудшение ситуации. На каждую проблему – у него тысяча отмазок, почему не решается.

Все ему что-то мешает работать. То времени не хватает, то денег, то все те же проклятые «папередники», никак не уйдут в прошлое. Хотя сами такие же. Лично я не вижу разницы. Популизм, непрофессионализм и проталкивание схем по всем фронтам – это их всё.

И, наверное же, не очень нравится, когда кто-то начинает называть вещи своими именами, разоблачать истинные намерения и тыкать в них носом.

Вадатурский «тормозит» принятие закона о внутреннем водном транспорте, - пишет господин министр. Слушайте, во-первых, я баллотировался в парламент не для того, чтобы бездумно нажимать на кнопки. Подобное давление на меня отнюдь не действует.

А во-вторых, я уже устал повторять, на что в действительности нацелен проект, который так активно продвигают под флагом «многомиллионных инвестиций» и «развития речной инфраструктуры» (№2475а). Предлагается начать банально «обилечивать» реку, чтобы обеспечить зарплатой своих людей. Подробнее описывал в статье «Речные перевозки: реформируем или ставим крест?».

Уже пятый раз этот законопроект подают и постоянно исправляют недостатки. Видимо, потому что Вадатурскому не понравился! Услышьте себя со стороны)

Проект не соответствует европейским стандартам и директивам. Министру, как проевропейскому политику, это должно быть известно. К тому же он якобы мечтает, что по Днепру начнут перевозить до 35 миллионов тонн грузов. Но темпами «реформы», которую предлагает, Украина выйдет на такие объемы разве что через 150 лет. Подсчитано академией внутреннего водного транспорта. То есть, это не самоцель. За лозунгами – схема, вот и всё.

Я не заинтересован в том, чтобы вообще не принять закон, который бы регулировал речные перевозки. Мы подали свой законопроект - №2475а-3, который сделает реку привлекательной для инвестиций реально, а не на словах.

Что касается весового контроля, то видео с очередями грузовиков, которое опубликовал министр, сегодня можно записать не только в Николаеве. И это не «зрада», а свидетельство предвзятости и преступного бездействия министра. И у меня есть факты, подтверждающие это.

Согласно достоверным данным, которыми я располагаю, по состоянию на 2 июля в очередях и на территории николаевских предприятий (кроме «Нибулона») находилось всего 495 грузовиков, из них на:

ООО «МСП Ника-Тера» - 199 грузовиков;

Cofco Agri - 40 грузовиков;

ДОЧП государственной акционерной компании «Хлеб Украины» - 5 грузовиков;

Bunge Украина на участке ООО «Гринтур-Экс» - 155 грузовиков, а на «Ян Марк Терминал» - 36;

ООО «Константиновский элеватор» - 60 грузовиков.

При этом на специальной организованной стоянке «Нибулона» стояло всего 59 грузовиков (то есть даже меньше 10-и%), а очередей на предприятие уже давно нет. Понимаю, что ситуация может меняться со временем и ценами. Но фундаментально и принципиально картина не изменится в течение сезона.

Что, нет времени досконально разобраться в ситуации? Проще написать какую-то чушь в Фейсбуке, прицепив к ней непонятное видео, и сделать вывод, что это Вадатурский и ООО СП «Нибулон» во всем виноваты?

Прежде чем обвинять, господину министру не мешало бы все же хотя бы для себя понять, что это за очереди на его видео и куда они ведут. Все факты указывают на то, что грузовики направлялись к «Ника-Теры». Также нужно учитывать, что Николаев – транзитный город, через него ежедневно в Одессу едет более двух тысяч грузовиков, из которых только 500 – зерновозы.

Наверняка, это пройдет мимо министра, он будет гнуть свою линию, у него, как никак, партийные дела... Но это даст возможность оценить уровень его профессионализма всем, кто связан с транспортом и логистикой в ​​Украине.

2,5 года ничего не делать, и снова начать нагнетать ситуацию во время сбора урожая – это верх цинизма. Ведь за это время, что он в министерстве, можно было по всей стране весовые установить и навести порядок. И дело не в отсутствии возможностей, а в нежелании. Потому что это также схема, которая продолжает работать на новых хозяев. Деньги в карман. Не дай Бог ещё начнут возить без перегрузов, кто платить будет?!

Ещё я не понимаю то, как вообще представитель правительства может позволять себе разжигать ненависть людей к тем, кто работает в поле? С одной стороны, премьер-министр Владимир Гройсман говорит, что Украина – мощное аграрное государство, и развитие аграрного сектора – это одна из важных задач правительства.

С другой стороны, министр инфраструктуры Омелян, который вместо создания достойных условий для транспортировки продукции объявляет войну аграриям? Это нонсенс.

Советую всем нам не ожидать изменений к лучшему, пока такие «специалисты» возглавляют профильные министерства. Как за 25 лет не было стратегии развития, так её и не будет. И не один я так считаю, что господину премьер-министру время сделать кадровые выводы!