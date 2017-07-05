Целью вируса «Petya» было сокрытие факта несанкционированного сбора информации, - глава МВД Украины

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что распространение вируса «Petya» было осуществлено с целью сокрытия удачной кибероперации по массовому поражению компьютеров и несанкционированного сбора с них информации.

Об этом Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня специальные агенты департамента киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры - прекратили второй этап кибератаки Petya. Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиции заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена. Сервера изъяты, вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из Росийской Федерации. Спасибо спецагентам за службу», - написал Аваков.

Также он сообщил о выводах, к которым пришли эксперты, изучающие причины и последствия кибератаки.

«Экспертами было установлено, что поражение информационных систем украинских компаний произошло, через обновление программного обеспечения предназначенного для отчетности и документооборота – «M.E.Doc». По полученным данным (подтверждено правоохранительными органами иностранных государств и международными компаниями, осуществляющими деятельность в сфере информационной безопасности), злоумышленники осуществили несанкционированное вмешательство в работу одного из персональных компьютеров компании-разработчика указанного программного обеспечения - ООО «Интеллект-Сервис». Получив доступ к исходным кодам, они в одно из обновлений программы встроили бэкдор (backdoor) - программу, которая устанавливала на компьютерах пользователей «M.E.Doc» несанкционированный удаленный доступ. Такое обновление программного обеспечения вероятно произошло еще 15.05.2017 года», - сообщил Аваков.

По информации главы МВД, представители компании-разработчика «M.E.Doc» были проинформированы о наличии уязвимостей в их системах антивирусными компаниями, но эта информация с их стороны была проигнорирована. Компания-производитель отрицала проблемы с безопасностью и назвала это «совпадением».

«Вместе с тем установлено, что обнаруженный бэкдор по функционалу имеет возможность собирать коды ЕГРПОУ пораженных компаний, и отправлять их на удаленный сервер, загружать файлы, собирать информацию об операционной системе и идентификационные данные пользователей. Также, на данный момент известно, что после срабатывания бэкдора, атакер компрометирующих учетные записи пользователей, с целью получения полного доступа к сети. Далее получали доступ к сетевому оборудованию с целью выведения его из строя. С помощью IP KVM осуществляли загрузки собственной операционной системы на базе TINY Linux. Злоумышленники, с целью сокрытия удачной кибероперации по массового поражения компьютеров и несанкционированного сбора с них информации, тем же самым способом, через последние обновления ПО «M.E.Doc» распространили модифицированный ransomware Petya. Удаление и шифрования файлов операционных систем, было совершено с целью удаления следов предварительной преступной деятельности (бэкдора), и отвлечения внимания путем имитации вымогательства денежных средств от пострадавших», - написал Аваков.

Аваков добавил, что в связи с тем, что компания, через которую была осуществлена атака на компьютеры не предоставляла необходимую информацию, то было принято решение о проведении обысков и изъятия ее программного и аппаратного обеспечения.

«Обыски проведены представителями Департамента киберполиции, следователями и при участии Службы безопасности Украины. Объектами осмотра являются рабочие компьютеры персонала и серверное оборудование через которое распространялось программное обеспечение. Департамент киберполиции настоятельно рекомендует всем пользователям сменить пароли и электронные цифровые подписи, в связи с тем, что эти данные могли быть скомпрометированы», - сообщил Аваков.

Напомним, 27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проводимой с помощью вируса Petya.A. Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.