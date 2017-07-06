Только 2% жителей Юга и Востока Украины хотят отдать Донбасс России

Только 2% жителей Юга и Востока Украины являются сторонниками идеи передачи Донбасса России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей восьми областей Юга и Востока Украины, проведенного в начале 2017 компанией GfK по заказу Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI) и USAID.

При этом каждый пятый житель восьми юго-восточных областей Украины поддерживает автономию оккупированного Донбасса.

В свою очередь, 37% жителей убеждены, что Луганская и Донецкая области должны сохранить отношения с Киевом в таком же формате, в котором они были до кризиса. 18% поддерживают значительную или определенную автономию.

Существует определенное расхождение во взглядах жителей разных регионов. Наибольшая доля сторонников сохранения довоенных отношений с Киевом была обнаружена в Николаевской (59%), Херсонской (53%) и Запорожский областях (43%).

Наибольшая доля предоставления Донбасса определенной или значительной автономии зафиксирована в Донецкой, Харьковской (по 23%) и Луганской областях (22%).

Больше всего сторонников независимого статуса Донбасса - среди опрошенных респондентов Днепропетровской области (12%). Именно среди днепропетровцев очень заметная доля выступает за распределение Донбасса (почти каждый пятый), что является уникальным явлением среди всех областей.

Больше всего респондентов не смогли определиться с четким ответом или прямо отказались отвечать среди опрошенных жителей Харьковской (43%) и Донецкой областей (39%).