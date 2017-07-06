Луценко анонсировал представление ГПУ на нардепов от «Оппозиционного блока» Вилкула и Бакулина

Генеральная прокуратура намерена открыть уголовное производство в отношении сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Александра Вилкула по подозрению в неуплате налогов.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко после заседания Регламентного комитета, передает «112 Украина».

- В ближайшие дни после получения документов из Днепровской ГФС мы зарегистрируем производство и после этого за время летних каникул парламента подготовим необходимые материалы, если действительно будет установлена неуплата налогов депутатом, Вилкул будет отвечать так же, как и другие лица из депутатского корпуса, - сказал он.

Также, Генеральная прокуратура Украины намерена внести в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина.

- В рамках дела по нефтебуровым вышкам показания Кацубы (экс-замглавы «Нафтогаза», - ПН) дают нам полную возможность готовиться к привлечению к уголовной ответственности народного депутата Бакулина, - сказал Луценко.

Напомним, что в понедельник-среду регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел три представления генерального прокурора на снятие неприкосновенности с депутатов и признал все три необоснованными.

Как известно, ГПУ попросила Раду снять неприкосновенность с Лозового, Довгого, Дейдея, Розенблата и Полякова. Также ГПУ попросила Раду разрешить арест Михаила Добкина.