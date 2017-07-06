Госспецсвязь предупреждает об угрозе новой кибератаки на Украину

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает об угрозе новой кибератаки на Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Пресс-служба Госспецсвязи предупреждает: владельцы сетей, которые потерпели поражения вирусом Petya Ransomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать потенциальными объектами ответной кибератаки», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время разработаны новые рекомендации для уменьшения рисков повторного поражения и минимизации последствий, связанных с кибератакой на Украину и Госспецсвязи советует пользователям как можно скорее воспользоваться опубликованными рекомендациями.

Напомним, 27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проводимой с помощью вируса Petya.A. Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.

Отметим, действия хакеров, которые запустили вирус Petya, указывают на то, что их главным мотивом были не деньги. ООН до сих пор не может установить, кем организована кибератака.

Как известно, вирус «Petya.A» повлиял на начало вступительной кампании в Украине.