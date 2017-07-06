Глава Заводской администрации просит не забирать у него стадион «Юность» - уверяет даже, что нашел инвестора

Глава администрации Заводского района Николаева Виктор Дмитрук не хочет передавать стадион «Юность» городскому управлению спорта, заявляя, что он нашел инвесторов, готовых вложить деньги в развитие стадиона.

Об этом он заявил в четверг, 6 июля, на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского городского совета.

По словам Дмитрука на сегодняшний день возглавляемая им администрация смогла найти общий язык с инвесторами, которые предлагают вложить деньги в развитие самого стадиона. Он заверил, что у него есть предварительная договоренность о создании крытого спортивного комплекса, который позволит использовать стадион круглый год.

- На сегодняшний момент есть несколько предложений. Есть компания, которая готова подключится и помочь в развитии стадиона в плане его освещения. Они говорят, что готовы подставить плечо, подготовить бесплатно проект и заняться развитием стадиона в плане освещения. Параллельно мы рассматривали возможность создания зимнего зала для занятий круглый год, и вот мы вышли с предложением на наших николаевских бизнесменов, на вопрос о долевом участии, в частности на постройку этого корпуса. Мы не можем распоряжаться имуществом города, но они предложили следующий вариант, они строят корпус, но при этом первый этаж отходит им, а второй с игровыми видами спорта, остается для города, - сообщил Дмитрук.

Инициативу чиновника поддержала депутат от партии «Оппозиционный Блок» Лариса Веселовская, которая заявила, что на сегодняшний день городское управление спорта не справляется со своим объемом работ, чтобы брать на себя еще и стадион «Юность».

- Да ну вы что, у нас управление спорта сегодня и так загружено, они не успевают сейчас разобраться с детскими спортивными школами, а тут еще и стадион. Им будет еще труднее, там все и так трещит по швам, - сказала она.

В ответ на это члены комиссии поддержали чиновника, однако никакого решения принимать не стали.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что администрация Заводского района Николаева и управление по делам физкультуры и спорта Николаевского горсовета разработают бизнес-планы развития стадиона «Юность», после чего будет принято решение о том, на балансе какого структурного подразделения будет находиться стадион, и кому выделят средства на его реконструкцию.