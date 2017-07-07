САД Николаевщины отчиталась о начале работ на Снигиревской трассе

На трассе государственного значения Калиновка – Снигиревка – Березнеговатое начат текущий ремонт дорожного покрытия.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

«3 июля 2017 между Службой автомобильных дорог в Николаевской области и ООО «Ростдорстрой» заключен договор на текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-1508 Калинивка - Снигиревка - Березнеговатое на участке км 0 +000 - км 8 600. С текстом договора (условиями проведения работ, срокам и оплате) можно ознакомиться на сайте Публичных закупок «PROZORRO», - сообщили в САД.

При этом в службе автодорог добавили, что «Ростдорстрой» уже приступил к работам.

«5 июля 2017 фирмой-подрядчиком ООО «Ростдорстрой» начато выполнение работ по текущему среднему ремонту автодороги общего пользования государственного значения Т-1508 Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое на участке км 0 +000 - км 8 600. На данном этапе проводятся работы по планированию обочин и фрезерования дорожного полотна», - сообщили в САД.

Служба автомобильных дорог в Николаевской области обращается к участникам дорожного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на предупредительные дорожные знаки и неуклонно соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что при ожидаемой стоимости работ по ремонту трех участков Н-11 в 163 миллиона 480 тысяч 973 гривны, Кабинет министров утвердил финансирование всего в 101,9 миллиона. Общая протяженность участков – 17,09 километра. Кроме того, соответствующим постановлением Кабмин также поставил условие, что для получения этих средств, местные бюджеты должны выделить софинансирование в размере 10%.

В итоге 21 июня 11 миллионов гривен, необходимые для софинансирования ремонта участков, изыскали за счет средств, которые ранее депутаты Николаевского областного совета направили на работы по двум дорогам – Р-06 «Ульяновка-Николаев» и Т-15-10 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса»