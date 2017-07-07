Комитет Рады признал обоснованным представление на снятие неприкосновенности с Розенблата

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины признал достаточно обоснованным представление генерального прокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с народного депутата Борислава Розенблата.

Об этом сообщает РБК-Украина.

- По представлению о разрешении на привлечение к уголовной ответственности комитет считает, что данное представление является законным, мотивированным, а также достаточно обоснованным,- сказал и. о. главы комитета Павел Пинзенык.

Регламентный комитет поддержал данную позицию единогласно. Кроме того комитет пятью голосами «за» одобрил решение о признании законным, мотивированным, а также достаточно обоснованным представление ГПУ на задержание Борислава Розенблата.

Также комитет пятью голосами поддержал и третье представление Юрия Луценко относительно Розенблата - о разрешении на его арест, признав его достаточно обоснованным. Документы по заседанию и решению комитета будут направлены спикеру Верховной Рады Андрею Парубию.

Отметим, ранее ГПУ обнародовала видео о крышевании нардепом Розенблатом добычи янтаря.

Напомним, что в понедельник-среду регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел четыре представления генерального прокурора на снятие неприкосновенности с депутатов и признал все четыре необоснованными.

Как известно, ГПУ попросила Раду снять неприкосновенность с Лозового, Довгого, Дейдея, Розенблата и Полякова. Также ГПУ попросила Раду разрешить арест Михаила Добкина.