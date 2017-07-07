США назначили спецпредставителя по Украине

Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

Об этом в своем Твиттере написал журналист Кристофер Миллер.

Также об этом сообщает Reuters со ссылкой на аккредитованные медиа, цитирующие представителя Госдепа, советника держсекратаря Роберта Хаммонда.

- Волкер будет координировать все усилия Государственного департамента по разрешению конфликта, который начался, когда Россия вторглась в Крым, а позже и в восточную Украину, - заявил Хаммонд.

Can now confirm, Kurt Volker, former US ambassador to @NATO, appointed by Secretary Tillerson to be US special enjoy to #Ukraine. https://t.co/5AXKVbI11e — Christopher Miller (@ChristopherJM) 7 июля 2017 г.

Курт Волкер является карьерным дипломатом и специалистом по Европе, который также работал в Белом доме. С 2008 по 2009 годы он был постоянным представителем США при НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Российскую Федерацию прекратить дестабилизацию ситуации в Украине.

Отметим, заместитель госсекретаря США Уильям Браунфилд заявил, что нет смысла бороться за Украину, если ее душу погубит коррупция