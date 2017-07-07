«Эй, люди! Куда мы идём?»: Симченко прокомментировал драку в Николаевском райсовете из-за СМИ

Директор ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Вячеслав Симченко прокомментировал драку в Николаевском районном совете, назвав Руслана Нероду, которому в результате конфликта сломали руку, «жертвой борьбы за свободу слова».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Раньше депутаты дрались из-за своих шкурняковых вопросов. Иногда имитировались драки из-за вопросов политических. Но, сегодня явный прогресс! Драка из-за присутствия прессы на сессии райсовета! Это уже что-то новенькое. Не, ну конечно, гораздо удобней, когда сессия проходит в виде междусобойчика, в закрытом режиме, без лишних глаз и ушей, а ещё лучше, под бутылочку с закуской. О какой свободе слова мы говорим? О каком прозрачном бюджете? Эй, люди! Куда мы идём? Руслан Нерода, ты теперь жертва борьбы за свободу слова! Респект тебе! И выздоравливай! Это все было смешно, если б не было так печально», - написал Симченко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что перед сессией Николаевского райсовета подрались «радикал» и представитель БПП – последнему сломали руку