Опубликовано видео драки между депутатами Николаевского райсовета, в которой одному из них сломали руку

Опубликовано видео того, как перед началом 20 сессии Николаевского райсовета Николаевской области между депутатами Сергеем Протченко от Радикальной партии Олега Ляшко и Русланом Неродой от Блока Петра Порошенко «Солидарность» произошел конфликт и драка.

Видео с моментом драки опубликовало издание «НикВести».

Как сообщило издание, в конце пленарного заседания с трибуны сессии выступил депутат от партии «Радикальная партия Олега Ляшко» Сергей Протченко, который попросил прощения у коллег за драку с депутатом от «БПП «Солидарность» Русланом Неродой.

Сергей Протченко подчеркнул, что просит прощения у коллег исключительно как депутат районного совета, а не как человек и отец «двоих взрослых сыновей».

«Поверьте, я этого не хотел и более того, я не был к этому готов. Я извиняюсь, как депутат районного совета перед вами, но как человек, как 55-летний мужчина, как отец двоих взрослых сыновей хочу объяснить причину этого инцидента. Я искренне уважаю представителей одной из самых древних профессий – журналистов. С многими из них мы были на передовой, были на войне. Эти люди, действительно, выполняют свои профессиональные обязанности. Они являются профессионалами своего дела, но я не уважаю журналистов, которые в интернете печатают пасквили, вырывают из контекста выступлений часть слов, потом подставляют другие и выставляют людей либо идиотами, либо непрофессионалами, мягко говоря, либо просто плохими людьми. Я несколько раз предупреждал господина Нероду и его журналистов, если можно так сказать, чтобы они не становились представителями самой древней профессии. Однако на мои обращения реакции не было никакой. Более того, я клянусь, я не хотел этого инцидента. Более того, господин Нерода, 30-летний мужчина, который несколько раз в неделю ходит в спортзал, крепкий и накаченный. Я стоял к нему практически спиной. Я не ожидал, что так будет. А то, что я увернулся и дал ответ – это была просто природная реакция. Когда я понял, что это инцидент, я не преследовал господина Нероду, но я сделал все, чтобы защитить себя. Меня так учили, простите», - заявил с трибуны Сергей Протченко.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаевском облсовете подрались депутаты Барна и Фроленко