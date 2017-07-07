Обратитесь к психиатру: Москаль необычно ответил на официальный запрос жителя Ужгорода

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Закарпатский общественный активист Иван Данацко обратился к главе Закарпатской ОГА Геннадию Москалю с предложением переименовать проспект Свободы в Ужгороде в проспект Миклоша Горти. Однако в ответ активист получил оригинальный ответ.

Об этом сообщают «Новости Закарпатья».

Москаль официально отказался переименовывать проспект Свободы в Ужгороде в Миклоша Горти и отправил инициатора к психиатру, а также указал адрес психиатрической больницы.

Напомним, ранее Москаль переименовал улицу Ленина в Джона Леннона в одном из сел на Закарпатье

Роман Свиридов

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