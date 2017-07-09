В Польше назвали обвинения в блокировании евроинтеграции Украины элементом гибридной войны

Польша считает обвинения в блокировании европейской и евроатлантической интеграции Украины необоснованными и элементом гибридной войны.

Об этом заявил замглавы МИД страны Бартош Цихоцкий во время встречи с главой Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием в Варшаве, сообщается на сайте МИД Польши.

«Не имеют реального подтверждения обвинения, звучащие в адрес польских властей, якобы о блокировании процесса европейской и евроатлантической интеграции Украины с одной стороны, а с другой - пренебрежении чествования, эксгумации и других исторических вопросов. Это является важным элементом гибридной войны, которая ведется против нашего государства. Она достаточно понятна с учетом значительного роста влияния Варшавы в мире. Факт участия в кампании, координируемой извне, организацией внешней среды в Украине и Польше должен быть изучен в уполномоченных институциях», – сказал Цихоцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский заявил о том, что Польша будет препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз, если Киеву и Варшаве не удастся решить исторические разногласия, в том числе касающиеся лидера ОУН Степана Бандеры.

Отметим, что 7 июля СБУ и Нацполиция предупредила провокацию возле консульства Польши в Киеве. Правоохранители задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение в размере тысяча гривен каждому пытались совершить хулиганские действия перед консульством.