Порошенко предложил нардепам отменить е-декларации для антикоррупционных общественников

Президент Украины Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных общественных организаций.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, речь идет о законах «О внесении изменений в Налоговый кодекс» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи».

Накануне эти проекты были представлены во время встречи с представителями общественных организаций. Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этих документов парламентом в первом чтении еще на текущей сессии.

Замечания и предложения от ГО можно будет внести при подготовке законопроектов ко второму чтению.

«Ряд замечаний, высказанных общественными организациями, были учтены по результатам встречи», – отметили в администрации президента.

Отмечается, что в законопроектах был учтен европейский и североамериканский опыт в вопросах деятельности громадских организаций и их публичной отчетности.

Как отметил замглавы АП Дмитрий Шимкив, законопроектами предложена прозрачность общественных организаций и тех физических лиц-предпринимателей, кто получает напрямую средства доноров – международную техническую помощь.

Он также подчеркнул, что публичную отчетность должны будут подавать все общественные организации без учета специализации и источники доходов. Однако отчеты будут касаться исключительно деятельности организаций и не будут содержать информации о собственности или любом имуществе этих организаций или их должностных лиц.

Шимкив добавил, что законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц – представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом «О предотвращении коррупции».

Напомним, 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон «О противодействии коррупции», согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Накануне на встрече с представителями общественных организаций Порошенко заявил, что должен подписать законопроект из-за необходимости учета интересов военнослужащих. Вместе с тем президент поддержал необходимость создания рабочей группы с участием представителей общественных организаций, АП и депутатов Верховной Рады для согласования изменений в соответствующий закон.

С протестами по поводу одобренного Киевом законодательства публично выступили представители Великобритании, США, Канады и официальный Брюссель. Глава антикоррупционного комитета Егор Соболев отмечал, что при принятии закона об изменениях к е-декларированию 23 марта (законопроект №6172 - ред.) в него с голоса было внесено много поправок, которые сделали нормы этого закона противоречивыми. В то же время постановление за отмену спорного закона не набрало достаточной поддержки в Верховной Раде во время голосования 24 марта.