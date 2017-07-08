В России задержали около 30 агитаторов Навального

В российских городах задержали около тридцати агитаторов оппозиционера, председателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Об этом сообщают соратники политика, передает Радио Свобода.

Активист движения Прогрессивное право Виталий Секуканов сообщил, что 8 июля были задержаны около 30 волонтеров Навального в Москве. Другой соратник Навального Николай Ляскин сообщил о задержании 31 волонтера во время агитационных мероприятий в рамках предвыборной кампании политика.

Задержание состоялось и в других городах России. Так, в Екатеринбурге был задержан юрист местного штаба Навального, машину, на которой волонтеры перевозили открытки, остановили, а агитационные материалы изъяли, в самом штабе состоялся обыск.

В Ижевске также остановили машину с листовками. В Тюмени двух активистов, которые участвуют в агитационном субботнике Навального, задержали для личного досмотра. В штабе Навального в Краснодаре сообщают о нападении на волонтера в Новороссийске.

С начала недели российская полиция проводит обыски и задержания в городах, где действуют предвыборные штабы Алексея Навального. Сторонники оппозиционера считают это попыткой сорвать агитационные акции, запланированные на эти выходные. Комментариев от полиции России по этим задержаниям пока нет.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в РФ во время акций протеста задержали около 1500 тысячи человек