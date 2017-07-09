Трамп назвал украинский вопрос условием улучшения отношений РФ и США, – госсекретарь Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал украинский вопрос одним из условий улучшения дипломатических отношений между Россией и США.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной конференции с президентом Петром Порошенко, передает «Громадське».



- Прогресс и в конечном счете решение кризиса в Украине, восстановление суверенитета и территориальной целостности в Украине важны для того, чтобы отношения между США и Россией улучшились. Президент (Трамп) об этом заявил во время нашего общения с коллегами из России, - сказал Тиллерсон.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Россия должна отвечать за свои действия в Крыму и на Донбассе.