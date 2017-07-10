Премьер Ирака сообщил о полном освобождении Мосула от боевиков ИГИЛ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поздравил иракские войска с освобождением второго по величине иракского города Мосула от боевиков группировки «Исламское государство».
Об этом сообщает русская служба BBC.
«Главнокомандующий вооруженными силами Хайдер аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил героических бойцов и иракский народ с великой победой», - говорится в заявлении официального представителя премьер-министра.
Битва за город велась с 17 октября 2016 года.
Боевики ИГ захватили Мосул в июне 2014 года. После этого джихадисты взяли под контроль большую территорию Ирака и Сирии, на которой был объявлен так называемый халифат.
Но в последние десять месяцев ИГ было вынуждено отступать под натиском иракских правительственных войск.
В боях также участвовали бойцы курдской пешмерга, шиитские ополченцы и арабские суннитские отряды.
Наступление поддерживалось авиацией и военными советниками международной коалиции, руководимой США.
Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане был ликвидирован глава ИГИЛа Абул Хасиба.