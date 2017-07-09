РосСМИ опубликовали расследование о расстреле нескольких десятков людей в Чечне – у Кадырова это назвали ложью

В ночь на 26 января этого года в Грозном (Чечня, РФ), вероятно, были расстреляны от 27 до 56 жителей Чечни.

Об этом говорится в расследовании «Новой газеты», опубликованном в воскресенье.

Издание публикует персональные данные 27 предполагаемых убитых.

«Хотя, по нашим сведениям, речь вообще может идти о 56 жителях Чечни. Все эти люди были задержаны в разное время (нам удалось установить даты задержания тринадцати задержанных – 9, 10, 21, 24 января). Однако дата смерти, по нашей информации, у всех этих людей – одна. Ночь с 25 на 26 января», – пишет газета.

В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который возглавляет полковник полиции Аслан Ирасханов.

«По имеющейся у нас информации, задержанных в эту ночь расстреляли и развезли по различным кладбищам, в том числе христианским, и закопали в наспех вырытых могилах», – пишет «Новая газета», отмечая, что некоторые места захоронений ей известны.

Информацию о массовом расстреле задержанных изданию подтвердили два источника – в следственном управлении Следственного комитета по Чечне и в администрации главы Чечни.

В то же время, газета отмечает, что не может утверждать факт беспрецедентной внесудебной казни.

«Но мы можем настаивать на возбуждении уголовного дела, в рамках которого проверить эти факты не так уж и сложно. Во-первых, мы дали Следственному комитету России больше, чем достаточно фактов о личных данных жертв. Во-вторых, эксгумация и посмертное судебно-медицинское исследование трупов вполне способно выявить следы пулевых ранений – они остаются на костных останках навсегда. Установить личности предполагаемых убитых тоже легко – для этого у родственников жертв надо забрать образцы ДНК для проведения сравнительного анализа», - пишет издание.

В свою очередь, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в комментарии «Дождю» назвал данную информацию ложью.

– Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску. Я всегда об этом говорил и повторяю в очередной раз, – заявил Умаров.

По его мнению, журналист «Новой газеты» Елена Милашина – автор публикации о казни 27 человек в Грозном – пытается развивать «гейскую тему», которая «давным-давно позабыта».

Умаров также отметил, что рассматривает материал в «Новой газете» как «очередную порцию дезинформации, которая направлена против Чеченской Республики».

Напомним, в начале апреля этого года «Новая газета» опубликовала серию статей о преследовании геев в Чечне, после чего начала получать угрозы. Власти Чечни назвали публикации издания клеветой.

19 апреля в редакцию российской «Новой газеты» поступил конверт из Грозного на имя руководства газеты, внутри которого обнаружили белый порошок неизвестного происхождения.