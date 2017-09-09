«Слышал много нареканий», - губернатор Николаевщины Савченко попросил Госаудитслужбу провести проверку на «Николаевводоканале»

Олег Муратов и Алексей Савченко Глава Николаевской Облгосадминистрации Алексей Савченко попросил Южный офис Госаудитслужбы проверить работу коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Об этом он заявил в ходе начала работы семинар для руководителей структурных подразделений Южного офиса Госаудитслужбы и его управлений в областях, в четверг, 7 сентября.

Так, в ходе встречи Савченко рассказал, что слышал много нареканий на «Николаевводоканал».

- Я хотел бы попросить, пользуясь случаем. Я слышал много нареканий и хотел бы попросить, чтобы на этой неделе, если будет возможность, вы все таки проверили деятельность «Николаевводоканала». И громада города Николаева получила ответ, что там происходит на этом предприятии, чтобы мы смогли найти общий язык,- сказал он.

В свою очередь начальник Южного офиса Госаудитслужбы Олег Муратов пообещал максимально быстро отреагировать на эту просьбу.

Ранее сообщалось, что городское коммунальное предприятие «Николаевводоканал» назвало возврат долгов за предоставленные услуги приоритетным направлением в своей деятельности.