ЦРУ рассекретило часть документов о советском флоте во времена «холодной войны»

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов (ЦРУ США) рассекретило документы о военном флоте СССР времен «холодной войны».

Об этом сообщает «РБК-Украина».

ЦРУ объявило о снятии грифа «Секретно» с ряда документов, подготовленных ведомством в 1960-1980 годы и посвященных состоянию и действиям советского военно-морского флота. Так, в общей сложности рассекречены 82 материала объемом около 2 тысяч страниц, в частности, переводы статей из выпускавшегося Минобороны СССР журнала «Военная мысль» и оценки аналитиков американских спецслужб, отчеты разведчиков.

Примером такого документа можно назвать отчет ЦРУ от 1958 года, в котором со ссылкой на офицера ВМФ СССР, имя которого в отчете скрыто, сообщается о строительстве в Советском Союзе атомной подводной лодки. В отчете особо подчеркивается, что речь идет уже не о первой субмарине такого типа. Также в сообщении ЦРУ отмечено, что рассекреченные им документы в предыдущие годы ложились на стол представителей высшего руководства США, включая президентов и вице-президентов, а также глав Пентагона и Госдепартамента.

Напомним, ранее ЦРУ рассекретило данные, что в 1974 году столкнулись американская и советская подлодки.