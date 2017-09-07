Гранатуров заявил, что партия «Нашего края» готова к перевыборам Николаевского горсовета

Партия «Нашего края» готова к перевыборам в Николаевский городской совет.

Об этом заявил ее глава, экс-мэр Николаева Юрий Гранатуров, передает пресс-служба партии.

По его мнению, «Наш Край» имеет «устойчивые позиции и любая избирательная кампания только повысит авторитет партии».

- На протяжении этого созыва «Наш Край» в городском совете занимался исключительно хозяйственными вопросами, используя огромный опыт и знания наших депутатов. Мы много раз призывали Александра Сенкевича к дружной конструктивной работе на благо николаевцев. Нас не страшит новый выборный процесс. Для любого опытного депутата – это просто проверка, если хотите, на профпригодность, - отметил Гранатуров. - А внеочередные выборы или перезагрузка городской власти – вопрос законодательства и порядочности и депутатов, и чиновников. Что касается «Нашего Края», то мы готовы.

Он уверен, что в случае внеочередных выборов количество депутатских мандатов «Нашего края» значительно увеличится по сравнению с 2015 годом. В то же время Гранатуров призвал и депутатский корпус, и непосредственно городского голову Александра Сенкевича «не увлекаться политическими интригами, а срочно заняться решением жизненно важных для города и горожан хозяйственных вопросов».

Напомним, что ранее председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич должен подать в отставку и распустить горсовет.