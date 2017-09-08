«Депутатский корпус надо менять почаще», - николаевский бизнесмен о необходимости перевыборов горсовета

Вячеслав Симченко Директор ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Вячеслав Симченко поддерживает идею перевыборов городского совета.

Об этом свидетельствует его последняя запись на странице в социальной сети Facebook.

«Чем чаще сливать воду, тем чище воздух. (народная мудрость), - написал он. - О чем это я? Да второй уж день все и говорят только об одном.... Выборы-выборы... Палата Представителей в США переизбирается каждые два года. Народные избранники Новой Зеландии и Мексики обновляются раз в три года. Николаевский горсовет имеет шанс стать пионером политической реформы страны», - считает он.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Симченко добавил, что проблема не только Николаева, но и Украины в целом в том, что большинство депутатов приходят в политику ради личного обогащения, а не для работы на благо города либо страны.

- И мандаты им нужны лишь для этого. Поэтому, возможно, лучшим способом привлечения достойных людей, готовых работать именно на благо громады, и будет политическая перезагрузка. А в будущем – выборы нужны не раз в четыре года, а, например, раз в два года. Ведь депутаты – это всё-таки люди, однозначно формирующие некую среду в городе, стране. И от чистоты этой среды зависит общее благосостояние. Я считаю, что депутатский корпус (не только Николаева) надо менять почаще, как воду рыбкам в аквариуме. Тогда и Николаев, и Украина будут иметь реальный шанс преобразиться в лучшую сторону, - отметил он.

Напомним, ранее председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что, по его мнению, из-за сложившейся после масштабной спецоперации силовиков в Николаеве ситуации, Николаевский городской голова Александр Сенкевич должен подать в отставку, а Николаевский городской совет должен самораспуститься.

До этого, 4 сентября, народный депутат Украины Артем Ильюк зарегистрировал проект постановления «О досрочном прекращении полномочий Николаевского городского совета и назначении внеочередных выборов совета».

А 6 сентября еще один нардеп Сергей Каплин захотел распустить Николаевский горсовет, но уже вместе с мэром.