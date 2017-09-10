Послы Эстонии, Латвии и Литвы попросили не называть их страны бывшими советскими республиками

Главы дипмиссий Эстонии, Латвии и Литвы в Париже направили французской газете Le Monde письмо с просьбой в дальнейшем не называть их страны в материалах издания «бывшими советскими республиками».

Об этом сообщает «Левый берег».

Представители трех стран в своем письме заявили, что «их страны в 1940 году не вступали в состав Советского Союза добровольно, но были включены в него в результате военной аннексии». По этой причине «большая часть стран мира, в том числе Франция, никогда не признавала аннексию Балтийских стран». Дипломаты также подчеркнули, что после распада СССР в этом регионе не возникли новые государства, но Балтийские страны восстановили свою независимость.

- Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин «бывшие советские республики», поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом, - говорится в письме послов главе редакции Le Monde Люку Броннеру.

Поводом для письма стала опубликованная в посвященной Финляндии статье карта, где Эстония, Латвия и Литва были указаны как «бывшие советские республики».