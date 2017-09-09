К пункту пропуска, через который хочет вернуться в Украину Саакашвили, свезли «титушек»

К пункту пропуска «Краковец», через который 10 сентября хочет вернуться в Украину экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, свезли «титушек» на микроавтобусах.

Об этом на своей странице в «Facebook» рассказал соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

Он и представители партии «Рух нових сил» предупреждают, что возможны провокации, чтобы не допустить возвращения Саакашвили в Украину. Возле пункта пропуска появилось несколько микроавтобусов, в которых находятся разношерстные компании – от крепких «спортсменов» до подростков. Часть приезжих из Харькова.

Также возле пункта пропуска разбили лагерь сторонники Саакашвили. По данным его партии, к пункту пропуска выехала колонна из 50 автомобилей и 10 автобусов.

«Относительно сложившейся ситуации: полиция бездействует и работает синхронно с «титушками», знает их всех в лицо. Несмотря на то, что цель их приезда ясна и это явно не посещение музеев и экскурсий, никакой реакции нет. Также нам сообщили, что еще дополнительно шесть автобусов стоят в селе Наконечное (номера АI). Есть информация о планирующихся ночью провокациях в нашем лагере», - рассказал Сакварелидзе.

Саакашвили тем временем на своей странице в «Facebook» написал, что он выехал в Краковец и опубликовал фото себя и своего сына на велосипедах. Политик сейчас находится в Польше.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский нардеп и еще 26 парламентариев собираются проконтролировать возвращение Саакашвили.