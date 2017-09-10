Украинка в США стала сенатором от штата Индиана

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 11 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(6)   

В США сенатором от штата Индиана стала уроженка Украины Виктория Спарц.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Спарц заменила сенатора Люка Кенли, который ушел на пенсию. Сообщается, что новоизбранный сенатор родилась и выросла в Украине. Она приехала в Соединенные Штаты 17 лет назад и получила американское гражданство. Известно, что Спарц проживает в городе Нобльсвиль, преподает в Бизнес-школе Келли Индианского университета, а также занимала пост заместителя председателя Республиканской партии округа Гамильтон. 

Напомним, ранее сообщалось, что в 2015 году этнические украинки Христя Фриланд и Мэри Мигичук стали министрами в правительстве Канады.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика