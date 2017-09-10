Возвращение Саакашвили в Украину: На пункте пропуска «Краковец» уже собралась его «группа поддержки» ОНЛАЙН

В воскресение, 10 сентября, экс-президент Грузии Михаил и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили попытается вернуться в Украину через пункт пропуска «Краковец», расположенный на границе с Польшей. Пересекать границу он будет после обеда, около 14:00.

Тем временем на пункте пропуска уже второй день стоит палаточный городок, собрались народные депутаты, участники АТО, сторонники Михаила Саакашвили и др.

Канал «NewsOne» ведет прямую трансляцию

Информация постоянно обновляется…

10:50 Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на своих источников, группа украинских народных депутатов накануне приехала в Жешув.

В отеле Метрополитен у них состоялась встреча с Саакашвили. На ней присутствовали Юлия Тимошенко, Дмитрий Добродомов, Виктор Чумак, Новак, другие. В частности, обсуждали перспективы пересечения границы.

Присутствие Тимошенко один из собеседников УП объяснил тем, что «она за справедливость». После вечерней встречи все депутаты остались в отеле.

По словам одного источника, в этом отеле также ночевал Саакашвили. Другие источники не подтверждают, что Саакашвили ночевал в Метрополитен. Но факт вечерней встречи подтвердили.

10:31 Первый заместитель Председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк пообщался с Народными депутатами Тарасом Пастухом, Семенуха Романом, Подоляк Ириной и общественным активистом Иваном Слободяном.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Он объяснил депутатам, что в пункте пропуска действуют режимные правила, а поэтому доступ к пункту пропуска будет ограничен во избежание конфликтных ситуаций и провокаций. Это касается и представителей депутатского корпуса», - говорится в сообщении.

Депутаты попросили предоставить им документы, регламентирующие данные ограничения.

«Пограничники предоставили необходимые документы, после чего Народные депутаты заехали в пункт пропуска с целью выезда в Республику Польша», - отметили в ведомстве.

10:14 На пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей стоит около 200 автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент Громадського.

«Люди стоят несколько часов, пытаясь пересечь границу с соседней Польшей. Впрочем пограничники ничего им не объясняют. Проехать пока машины не могут», - рассказал корреспондент.

На вопрос водителей, будут ли пропускать в воскресенье, работники Госпогранслужбы говорят, что «сами ничего не знают».

09:36 Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Саакашвили находится в Жешуве, где планирует дать пресс-конференцию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как передает «Украинская правда», именно здесь в 10 утра состоится пресс-конференция Саакашвили, а не в Перемышле, как планировалось ранее.

В Жешув прибыла также лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко.

09:10 Из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Михеила Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт "Краковец" вместе с ними, передает «Украинская правда».

Автобус с журналистами направляется в Перемышль, где утром Саакашвили даст пресс-конференцию.

Среди СМИ представлены УП, Страна Укринформ, 24-й телеканал, а также иностранные СМИ: BBC-Украина, AP, AFP, Франквуртер, также зарегистрированы журналисты грузинского телеканала Рустави. Всего до 10 человек.

Часть журналистов ждет Саакашвили в Перемышле.

По словам помощников Саакашвили, политик присоединится к журналистам, и в этом автобусе будет пересекать границу на общих основаниях.

06:50 У Саакашвили заявляют, что в Краковец направляются автобусы с «титушками».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе

«В связи с информацией о том, что из Белой Церкви в Краковец направляются 10 автобусов с проплаченными по 300 USD титушкамии по указу Порошенко и Авакова, мы на своем участке территории со всеми нашими друзьями, включая АТОшников, УНСО, батальон «Донбасс», Айдар гарантируем, что с нашей стороны не будет никаких агрессивных действий и ждем от власти усиления безопасности территории, чтобы Львовская область не пострадала от провокаций Порошенко, Авакова и их титушек. На нашей территории нет вооруженных людей и все наши действия будут направлены исключительно на самозащиту и поддержание правопорядка и мирной акции для встречи Михаила Саакашвили на пункте пропуска Краковец», – пишет Сакварелидзе.

05:29 Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил в Facebook, что 10 сентября будет «болеть» за экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, который пообещал въехать на территорию Украины через пункт пропуска «Краковец».

«Не люблю Саакашвили, но уважаю людей, умеющих держать удар. Разномастные шавки украинской политики, поехавшие его встречать, – это не более, чем массовка. Они подстраховались привезенной с собой толпой титушек, патриотов, активистов, ветеранов и прочей наемной силы. Но! Боец завтра будет один. Один против всех, кого пришлет его бывший заклятый друг», – написал нардеп.

По его словам, «если победит Михо, проиграет Украина. Если он проиграет, проиграет Украина».

«Таковы сегодня реалии. Но это не будет зря. На останках рейтинга участников этого «батла» появятся ростки тех, кто в недалеком будущем будет вытаскивать нашу страну из глубокой ямы. Дай Бог нам дожить до этого времени. Спаси Господи тех, кто до этого времени не дотянет», – заявил Добкин.

Самого Саакашвили он назвал «смешным, хвастливым, неопрятным, брехливым, сумасшедшим, алконаркозависимым, бесполезным».

Причиной, почему он будет болеть именно за экс-президента Грузии, Добкин объяснил так: «Он сегодня зеркальное отражение нынешней украинской власти».

Как известно, ранее сообщалось, что Саакашвили лишили гражданства Украины. Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину. После отставки с должности главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию – «Рух нових сил Михайла Саакашвілі».

Напомним, Саакашвили заявил, что вернется в Украину 10 сентября.

Отметим, что украинские пограничники на границе с Польшей повышают меры безопасности, чтобы не пропустить Саакашвили в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский нардеп и еще 26 парламентариев собираются проконтролировать возвращение Саакашвили.