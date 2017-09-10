Лидер КНДР организовал банкет для ученых, создавших водородную бомбу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын организовал банкет для ученых, участвовавших в создании водородной бомбы.

Об этом пишет Reuters.

Соединенные Штаты и их союзники готовились к очередному запуску ракет дальнего действия к 69-й годовщине основания Северной Кореи, но никаких новых провокаций не было обнаружено, в то время как в стране проводились многочисленные мероприятия, посвященные празднику.

Официальное северокорейское информационное агентство KCNA сообщило, что Ким Чен Ын закатил банкет чтобы похвалить ученых-ядерщиков и других высокопоставленных военных и партийных чиновников, которые в прошлый воскресенье внесли свой вклад в испытание ядерной бомбы.

Празднование увенчались художественным выступлением и фотосессией с самим лидером.

KCNA не уточнила, когда был проведен банкет, но аналитики считают, что он, вероятно, состоялся в субботу.

На фотографиях опубликованных агентством изображен широко улыбающийся диктатор с двумя учеными: главой Института ядерных вооружений Северной Кореи Ри Хун Сопом и заместителем директора комитета по вооружениям правящей рабочей партии Хонг Сун Му.

Ким Чен Ын похвалил разработчиков как «лидеров» в достижении «конечной цели создания ядерных сил государства».

- Недавнее испытание водородной бомбы - великая победа, которую одержал корейский народ ценой своей крови, затягивая ремни в трудный период, - заявил Ким Чен Ын.

Напомним, 3 сентября власти Северной Кореи заявили об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом для межконтинентальной баллистической ракеты.

После чего в Южной Корее заявили, что мощность заряда в ходе шестого ядерного испытания Северной Кореи, возможно, составила до 100 килотонн. Это в пять раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Нагасаки.