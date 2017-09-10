«Не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать», - Порошенко отказался передать Раде право выбора Президента Украины

Петр Порошенко Президент Украины Пётр Порошенко на намерен вносить в Конституцию Украины изменения, которые будут предусматривать выборы президент Верховной Радой.

Об этом он заявил во время ежегодного послания в парламенте, передает РБК-Украина.

Так, Порошенко рассказал, что время от времени ему поступают предложения о возврате президенту объёма полномочий по Конституции 1996 года.

- Время от времени ко мне приходят с предложениями что-то изменить, вернуть президенту объем полномочий по Конституции 1996 года или наоборот превратить президента в церемонимейстра, кто-то предлагает тюнинг, четко выписать те статьи, которые трактуются неоднозначно. Я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и передать это право парламенту", - заявил он.

Также он отметил, что объем полномочий президента должен быть достаточным для эффективного выполнения функций верховного главнокомандующего, а внесение изменений в Конституцию накануне избирательного процесса обществом не будет воспринято позитивно.

Ранее сообщалось, что Украина назвала свои условия для введения миротворческой миссии на Донбасс.