«Был, есть и буду верным вассалом», – глава Николаевской ОГА заявил, что готов отдать за Порошенко жизнь

Алексей Савченко и Петр Порошенко Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что готов отдать жизнь за Президента Украины Петра Порошенко, который «вернул его к реальности».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Прошло ровно три года, как я вернулся к реальности... И вернул меня Президент Украины – Петр Порошенко. В этот день, когда мы вспомнили всех близких и родных, и тех, кого с нами уже нет... Хочу повторить слова нашего Президента: «Что бы нам не говорили, мы Победим, ведь живем идеей создать государство!» – написал Савченко.

«Я был, есть и буду верным вассалом Петра Алексеевича. При жизни отдам жизнь», – добавил он.

Напомним, ранее Алексей Савченко высказал уверенность, что решение Президента Украины Петра Порошенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили является взвешенным и правильным.