На Виннитчине в день визита Порошенко и Гройсмана злоумышленники за пять минут ограбили три ювелирных магазина

На Виннитчине в субботу, 9 сентября, группа злоумышленников ограбила три ювелирных магазина в Гайсине, в то время как в областном центре с рабочим визитом находились Президент Украины Пётр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Об этом сообщает Реал.

По предварительным данным пятеро преступников в масках и с автоматами в 13:45 зашли в три ювелирных магазина: в супермаркете АТБ, у школы-интерната и в ТЦ «Европейский».

В это же время в связи с празднованием Дня города в Виннице, и присутствием в областном центре президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия, основной ресурс гайсинской полиции находился за 100 км от райцентра.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области, злоумышленники приехали к торговому центру на автомобиле BMW X5, припарковали его и направились в магазины: трое зашли в один, а двое в другой. Грабители разбили витрины и забрали украшения, а на обратном пути зашли в третий магазин.

Отмечается, что продавщица первого ограбленного магазина нажала на «тревожную кнопку», но уже через три минуты грабители покинули третий магазин и поехали в сторону Умани.

Объявленный план «Перехват» не принес результата. Правоохранители открыли по данным фактам уголовные производства по части 4 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой) и продолжают вести поиск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Виннице во время налета на ювелирный магазин тяжело ранили охранника – спецназ Нацполиции задержал грабителей.