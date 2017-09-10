Канцлер Меркель приравняла аннексию Крыма к разделению Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель не согласна с позицией лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера по Крыму.

Об этом она заявила в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, передает УНН.

- Когда я слышу, например, что нам следует просто принять российскую аннексию Крыма, то я думаю: а что было бы с нами, если бы и в ГДР применяли подобные лозунги? - сказала Меркель.

Таким образом она прокомментировала заявление лидера свободных демократов, который заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно рассматривать отдельно от других вопросов, чтобы достичь прогресса в отношениях с Москвой.

Впоследствии Линднер прояснил свою позицию, заявив, что его партия не признает незаконной аннексию Крыма. Но поскольку сейчас проблему оккупации решить невозможно, не стоит привязывать к нему другие вопросы, ведь иначе не удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что установление мира на Донбассе является главным условием снятия санкций с России