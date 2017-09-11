«ОПОРА» составила рейтинг активности николаевских нардепов: лидерами стали Вадатурский, Ливик и Жолобецкий

Гражданская сеть «ОПОРА» составила рейтинг среди николаевских нардепов по законотворческой работе в парламенте и активности в избирательном округе.

Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Так, объектами мониторинга в Николаевской области стали шесть народных избранников от Николаевщины.

«Более качественно в парламенте работают народные депутаты Артем Ильюк и Борис Козырь, в то же время лучшие результаты работы в своем округе демонстрируют Андрей Вадатурский, Александр Жолобецкий, Александр Ливик и Аркадий Корнацкий», - говорится в сообщении.

Среди Николаевских нардепов первую позицию занял мажоритарщик Андрей Вадатурский и 11 позицию среди 88 депутатов; Александр Ливик − второе место в николаевском рейтинге и 29-ое в разрезе 88 депутатов; Александр Жолобецкий оказался на третьем месте среди николаевских нардепов и на 37-ом среди 88 нардепов; Борис Козырь занял 4-ое место среди николаевских нардепов и 39-ое среди 88 нардепов; Артем Ильюк по результатам мониторинга находится на 5-ом месте среди региональных нардепов и на 53-ем среди 88 нардепов; Аркадий Корнацкий оказался на последнем, шестом, месте среди николаевских коллег и на 75-ом из 88 народных депутатов.

Также Вадатурский стал лучшим среди николаевских мажоритарщиков в законотворчесой деятельности, заняв 29-ю позицию. Иная ситуация по активности в округе, где нардеп попал в пятерку данного рейтинга.

- Сравнив оба показателя, можно увидеть, что более качественно народные депутаты Артем Ильюк и Борис Козырь работают в парламенте, в то же время лучшие результаты по показателям работе в округе демонстрируют Андрей Вадатурский, Александр Жолобецкий, Александр Ливик и Аркадий Корнацкий, − отметил гражданский консультант Дмитрий Баштовой.

В то же время в голосованиях наивысший показатель участия имеет Борис Козырь − 97,7%. А Артём Ильюк,при показателе 100% присутствия в парламенте, реже всего голосует − в 75,7% случаев В то же время Аркадий Корнацкий присутствовал во время голосований лишь в 69,6% случаях и посетил только 47,7% заседаний.

Отмечается, что на протяжении VI сессии Андрей Вадатурский подал 26 законопроектов, Борис Козырь - 13, Артем Ильюк − 10, Александр Ливик − 7, Александр Жолобецкий − 3 и Аркадий Корнацкий − 1. Также ОПОРА проанализировала, насколько часто законопроекты николаевских нардепов касались пунктов их предвыборной программы.

«Так, ни одного соответствующего законопроекта не имеют Александр Жолобецкий и Артем Ильюк, по одному законопроекту имеет Александр Ливик и Аркадий Корнацкий, 2 − Борис Козырь. Наибольшее количество таких законопроектов зарегистрировал Андрей Вадатурский − 9, который также попал в лидеры общего всеукраинского рейтинга, заняв третье место», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что за последние полгода больше всего личных приемов провели народные депутаты Александр Ливик (19) и Андрей Вадатурский (18). Ни разу не организовали личные встречи с избирателями Борис Козырь и Артем Ильюк. Чаще всего общался с избирателями путем участия или организации публичных мероприятий Александр Жолобецкий (39 раз). В свою очередь, Андрей Вадатурский принял участие в 25 публичных мероприятиях, Аркадий Корнацкий – в 24, Александр Ливик – в 22, Артем Ильюк и Борис Козырь – в 18.

Ранее сообщалось, что в рейтинге николаевских нардепов-мажоритарщиков Вадатурский занял первое место, а Корнацкий - последнее.