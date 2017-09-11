В США полиция преследовала угонщицу кареты «скорой» - ее не останавливали даже простреленные колеса

В Лас-Вегасе женщина украла автомобиль скорой помощи и скрывалась на нем от полиции на протяжении 80 километров.

Об этом сообщает Bagnet, ссылаясь на Associated Press.



По имеющейся информации женщина угнала автомобиль, припаркованный у аптеки. На протяжении всей погони за украденным авто следовал полицейский вертолёт, но догнать её удалось лишь на одном из шоссе в Калифорнии.

Более того, полиции удалось пробить шины на двух колесах автомобиля, однако поначалу это не остановило угонщицу.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции Украины обезвредили преступную группировку из пяти человек, которые угнали служебный полицейский автомобиль.