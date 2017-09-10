Саакашвили внесли в базу сепаратистов «Миротворец», созданную соратником Авакова

Михаил Саакашвили Экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михаила внесли в базу «Миротворец», которая была создана для обнародования личных данных сепаратистов, которые захватывали Крым и воюют против Украины на Донбассе.

Информация о Саакашвили размещена на сайте и уже доступна в отрытом доступе.

Согласно ей, ему вменяют «незаконное пересечение Государственной границы Украины, нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц». Речь идет о события на пункте пропуска «Шегини».

При этом напротив графы адрес указано «БОМЖ».

Руководитель центра Роман Зайцев на своей странице в Facebook сообщил, почему Саакашвили внесен в базу.

Как известно, база «Миротворец» была создана и курируется народным депутатом Украины от «Народного Фронта», советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Антоном Геращенко.

Стоит отметить, что Саакашвили, когда он пытался пересечь украинско-польскую границу сопровождали лидер ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, более десятка народных депутатов Украины. А на украинской стороне границы у пункта пропуска «Краковцы», по словам Гриценко, в поддержку экс-президента Грузии собралось более 5 тысяч человек.

Напомним, в мае прошлого года вокруг сайта разгорелся скандал из-за публикации данных около 5 тыс. журналистов, получивших «аккредитацию» у террористов «ДНР» и «ЛНР».

Публикация списка вызвала скандал - журналисты пожаловались на незаконность публикации их персональных данных. В итоге прокуратура Киева начала расследование «по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов».

После этого сайт закрылся. Однако спустя несколько дней вновь возобновил работу.