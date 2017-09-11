Возвращение: Саакашвили намерен со Львова ехать в Киев

В воскресенье, 10 сентября, экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили прорвался в Украину через пограничный пункт "Шегини". В результате попытки Саакашвили попасть в Украину произошла потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы.
В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. Мэр Львова Андрей Садовый, который принял у себя Саакашвили, сообщил, что Михаил планирует 11 сентября ехать в Киев.
Более подробную информацию о событиях на границе 10 сентября вы можете почитать перейдя по ссылке.
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10:00 Народный депутат от БПП Светлана Залищук потребовала от руководителей силовых структур назвать заказчиков провокаций на границе и блокировании движения поезда.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"То, что произошло на границе Украины, - это реально страшно. Страшно было смотреть, как использовали пограничников. Как им пришлось врать людям о минировании. Офицеры понимали, что их используют для прикрытия постыдного нежелание пропускать политического оппонента через границу", - пишет Залищук.
"Если депутаты, Саакашвили, журналисты и активисты будут отвечать за прорыв границы, то я также прошу озвучить генпрокурора и других должностных лиц, кто был заказчиком и исполнителем сегодняшнего цирка?" - отметила нардеп.