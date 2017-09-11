Фото: REUTERS/Валентин Огиренко О законности и незаконности, о плаче по "утерянной государственности" и о двойных стандартах. Неудобные мысли.

Группа недовольных властью граждан вышла на главную площадь столицы. Они захватили государственные здания. Перекрыли проезжую часть баррикадами. На мирные призывы милиции разойтись по домам - ответили коктейлями молотова и камнями в головы правоохранителей. А ещё угнали грейдер и стали штурмовать президентский дворец. Подожгли покрышки и автобусы силовиков. И за несколько месяцев сотворили ещё множество незаконных действий. Оправдывая себя тем что власть тоже нарушала закон. После нескольких месяцев тотального нарушения законов силовики открыли огонь по нарушителям...

Один молодой политик регулярно нарушал закон участвуя в акциях протеста против действующего президента, за это не раз был бит милицией. А спустя пару лет он стал министром внутренних дел. Но продолжал нарушать законы, теперь уже в Германии. Пытаясь прорваться с сыном на родину дрался в нетрезвом виде с немецкой полицией в аэропорту. За что был посажён в немецкую каталажку...

А ещё одни смелые парни из одного прекрасного надднепрянского города никогда не чтили государственных законов, смело ими манипулировали, забирая бизнес активы у неэффективных собственников и за девяностые стали не бедными и значимыми персонами в своём регионе. И к их чести, когда большая государственная власть обосралась и в город пришла угроза оккупации из соседней страны-агрессора, они совсем положили на закон и никого не спрашивая, стали формировать неформальные военные группировки для обороны родного город. Сбивали замки с армейских складов и вооружали добровольцев, опять-таки же совсем незаконно. А с предателями и мародерами поступали не по закону. А по понятиям...

А ещё сотни людей назвали себя волонтёрами на незаконно ввезённых из-за кордона авто, повезли на фронт, незаконно раздобытые медикаменты и незаконно ввезённые тепловизоры, что бы незаконно созданные вооруженные формирования могли воевать...

И я бы ещё много мог в таком стиле историй рассказать...

И вот когда спустя несколько лет после всех этих событий, которые, повторюсь, были очень антигосударственными и брутально незаконными, один грузин тоже был недоволен властью, которая незаконно лишила его гражданства, не позволила законно пересечь границу и отстоять свои права в суде, незаконно останавливала поезда и "минировала" пограничный переход, привозила титушек и ради одного человека мобилизовала сотни силовиков, которые были бы более нужны на восточном фронте. И вот этот грузин нарушил закон и перешёл границу. Вот такой нарушитель - самый страшный враг нашего государства. И вот тут все участники прежних, мною описанных событий, умылись горькими слезами написали в фейсбуке свои плачи о попранной морали и липовом патриотизме, о нарушенной законности и погибшей государственности, о безнравственных манипуляциях и использовании людей в своих политических целях. Многие написали, что нужно было силовикам открыть огонь, скрутить и арестовать всех, кто нарушал закон на границе и поддерживал проклятого грузина. А некоторые официально заявили про необходимость ответить за этот прорыв по всей строгости закона...

Нет, я никого и не поддерживаю, не за кого не агитирую и даже никого из моралистов не осуждаю. И меня нет никаких оценок. Просто я не понимаю...

...меня в детстве и юности учили, что двойные стандарты, снобизм, ханжество, применение неравных правил игры в своих личных интересах и исходя из своих симпатий и избирательная справедливость - не лучшие человеческие качества...

А может я просто не разобрался в хитромплетениях этих сложных понятий - легитимность, законность, право, суровая необходимость революционного периода, преступная власть (та или эта?), избирательность справедливости, политическая целесообразность?

Автор: Сергей Гайдай