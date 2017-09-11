Миша Контрабас

Сразу предупреждаю, сочувствующим, ботам, сторонникам, противникам лучше не читать) Читайте как сказку, которая не имеет ничего личного ни с моими взглядами или предпочтениями, ни с реальностью. Как обычно, все персонажи и события вымышлены, совпадения случайны.

***

С самого утра настроение у Игоря Валерьевича было лучше некуда. На ПриватБанковском календаре, висящем на стене его кабинета сугубо из-за приятных воспоминаний о былом, 10 сентября было обведено несколько раз красным маркером.

Коломойский снова набрал номер мобильного Михаила Николозовича. По гудкам стало понятно, что Саакашвили еще за границей.

- Ну а где же тебе еще быть, - с улыбкой произнес Коломойский и положил телефон обратно на стол. На том конце никто не ответил.

Помедлив минуту, он снова взял телефон и отправил Саакашвили смс: «Денег на билет переслать?» и поставил в конце подмигивающий смайлик.

Ситуация вокруг возвращения Саакашвили в Украину доставляла ему массу удовольствия. С одной стороны можно было подшутить над Саакашвили, с другой – подоставать Порошенко.

Он взял трубку и набрал Петра Алексеевича. И когда на том конце подняли трубку, но еще не успели ничего сказать, Коломойский выпалил:

- Есть интересное предложение, только для вас, - обратился он к Президенту.

- Добрый день, Игорь Валерьевич. Вы знаете, после последних таких ваших слов нам достался ПриватБанк, в который нам пришлось влить очень много денег, - ответили на том конце.

- Ну так не собственных же, - рассмеялся в ответ Коломойский. – Информация у меня для вас есть, о Саакашвили.

На том конце тяжело вздохнули. Было понятно, что ситуация с экс-президентом Грузии была Гаранту в тягость.

- Я знаю, где он будет пересекать границу и готов поделиться с вами этой информацией. Понятно, что не бесплатно, - продолжил Коломойский.

- Вот последние слова можно было не добавлять. Это и так понятно, зная вас. Удивлен, что не сбросили мне смс с просьбой перезвонить вам, - с улыбкой съязвил Порошенко.

Коломойский пропустил это мимо ушей и продолжил.

- Краковец – это все туфта. Он будет пересекать границу контрабасом, - поделился информацией Коломойский.

Порошенко едва не подавился чаем, пролив его на новый галстук, подаренный ему накануне как раз Коломойским.

- Я слышу, вас заинтересовала моя информация, - продолжил Игорь Валерьевич. – Можем обсудить цену.

- Игорь, ты опять хочешь прихлопнуть какого-то комерса, который тебе денег должен? Проходили, научены, - ответил Петр Алексеевич.

- Кто старое попомнит, - начал было Коломойский. – Но не об этом сейчас. Так что? Нужна информация?

- Ну, допустим. Что ты хочешь? – пытался сыграть безразличность Порошенко, хотя ни для кого не было секретом, что Саакашвили уже давно раздражал Гаранта больше, чем Путин.

- Рошен и Ленинскую кузню, - ответил Коломойский и громко рассмеялся. – Шучу, расслабься. Просто верни мне Приват.

- Игорь, ты е@анулся?! Что за ромашка, то возьмите, то отдайте! – Порошенко явно начал терять контроль над эмоциями.

- Ладно, не кипятись, Петя. Я ж не сука православная, чтобы ты так нервничал, - снова подколол Гаранта Коломойский. – Ладно, ничего мне не нужно, просто будешь должен.

- И это мы уже проходили. Давай так, либо ты говоришь, что хочешь, либо прощаемся. У меня и без тебя дел хватает. Луценко вон телефон уже обрывает, пока я тут с тобой веду светские беседы, - Порошенко уже не на шутку начал злиться.

- Ладно, успокойся. Реально, просто так тебе говорю информацию. Саакашвили будет пересекать границу в контейнере с детскими подгузниками и бытовой химией. Да, тебе не послышалось. Да, в контейнере. В смысле, не пропускают? Это тебе твои генералы докладывают, что не пропускают. А для хороших людей везде двери открыты. Безвиз, можно сказать, - хихикнул Коломойский и услышал, как в трубке просто закипал Порошенко. – В общем, я тебе сказал, а ты смотри сам. Контейнер будет проходить через пункт пропуска «Шегини». Все, бывай, Луценко передавай привет и бутылку «Red Label» от меня.

Порошенко пытался было что-то ответить, но Коломойский уже отключился. Ему явно нравилось то, чем он сейчас занимался. Он посмотрел на телефон и увидел, что пришел ответ от Саакашвили: «Беня, иди в жопу. От барыг мне ничего не нужно».

- Ай как некрасиво, - Коломойский начал было обижаться на Михо.

Но решил играть до конца и написал ответное смс: «Общался с Портретом. Есть инфа для тебя. Просто так» и традиционный подмигивающий смайлик в конце.

Ответ не заставил себя ждать и на экране появилось ответное сообщение от Саакашвили: «Набери».

- Я вам что, олигарх, звонить на разные операторы еще и за бугор, - обратился Коломойский к телефону. – У того Лайф, у того Киевстар. Купили бы себе все Водафон и было бы хорошо, так нет же.

В следующий момент он набрал Саакашвили. На том конце ответили: «Ну?»

- Шо ты нукаешь? Ты шо, запрягал? – резко ответил Игорь Валерьевич.

- Беня, не стартуй. Если ты думаешь, что мы попили кофе и теперь бизнес партнеры, то ты ошибаешься, - Саакашвили не очень нравилось общаться с Коломойским. Но выхода не было. Его интересовала информация о Порошенко. – Что ты хочешь за информацию?

- Да что вы все заладили: «Что хочешь? Что хочешь?». Полцарства и принцессу в придачу, - теперь уже нервничал Коломойский. – В общем, ничего мне не нужно, просто хочу поделиться информацией с хорошими людьми.

- Опять хочешь Пороху подосрать, - парировал Михо. – Знаю я тебя, проходили. В общем, что там у тебя?

- Не пустят тебя в Украину, - Коломойский пытался угадать, заинтересовала ли его информация Саакашвили.

- Это тебе Порох сказал? – ответил Саакашвили.

- Нет, мышка-норушка, живущая в кабинете Порошенко, нашептала. Конечно же, Порох. Я с клерками не общаюсь, - не без пафоса ответил Игорь Валерьевич. – В общем, я знаю, как тебе помочь пересечь границу без шума и пыли.

- Без шума и пыли мне не подходит, - отреагировал Саакашвили.

- Ты определись, тебе шашечки или ехать. Я могу тебя по-тихому провезти в Украину, контрабасом, - предложил Коломойский. – И сразу в студию 1+1.

- Все так плохо, что ты контрабасом начал заниматься? – хихикнул Саакашвили.

- Миша, сейчас пойдешь ты нах@й вместе с Косой и Наливаем. Последний раз предлагаю. На границе тебя 100% примут. Я могу тебя завезти в контейнере с бытовой химией и подгузниками. Мне это зачем? Просто помогаю хорошим людям...

***

Спустя пару часов по новостям передали, что Порошенко в прямом эфире лично поймал Саакашвили на украинско-польской границе в контейнере с подгузниками. А Коломойский получил два смс. От Порошенко пришло: «Спасибо, буду должен», а Саакашвили написал что-то на грузинском, но Игорь Валерьевич подозревал, что что-то нехорошее, и ответил ему: «Я не при чем» и традиционный подмигивающий смайлик в конце.

- И все же надо завести своего оператора мобильной связи. Слишком дорого звонить за границу, - задумчиво произнес Коломойский и посмотрел на календарь, когда там следующая обведенная жирным дата.

Тем временем Украина все дальше скатывалась глубоко в жопу…