«За это должно быть наказание, согласно законодательству», - Порошенко о прорыве Саакашвили через границу

Президент Украины Петр Порошенко поддержал действия сотрудников Госпогранслужбы во время вчерашнего инцидента на украинско-польской границе, где произошли стычки между сторонниками Михеила Саакашвили и пограничниками.

Об этом он сказал в ходе встречи с медработниками в Киеве.

- Инцидент с Саакашвили не нуждается в политических комментариях. Мы должны рассматривать этот вопрос в правовом поле. Мне безразлично, кто именно нарушает государственную границу, - за это должно быть наказание, согласно украинскому законодательству, - заявил он.

- Наши пограничники наилучшим образом себя зарекомендовали во время АТО, поступили правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное юридическое право. Они не дали взбудоражить пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались, - заявил президент.

По словам Порошенко, разбираться в инциденте должны правоохранители, и они уже начали это делать

Напомним, 10 сентября, экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегини».

Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 работников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. А мэр Львова Андрей Садовый, который принял у себя Саакашвили, сообщил, что Михаил планирует 11 сентября ехать в Киев.