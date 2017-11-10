Главу «Радикальной партии» Ляшко «поймали» на кнопкодавстве

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Народного депутата Олега Ляшко поймали в Верховной Раде за кнопкодавством во время голосования за законопроект №6538, предусматривающий изменения в Законы Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли.

Об этом в Twitter сообщила ОО «ЧЕСНО».

На видео, которое опубликовала общественная организация из зала Рады видно, что Ляшко проголосовал дважды.

Несмотря на это, законопроект не набрал достаточного количества голосов нардепов - всего 221 из необходимых 226.

На сайте Рады отмечается, что из 20 присутствующих депутатов от фракции «Радикальная партия» проголосовало 17.

Ранее Лидер Радикальной партии подтвердил, что депутаты его фракции кнопкодавили во время голосования за отставку 9 судей.

Напомним, троих николаевских нардепов «поймали» на кнопкодавстве во время голосования за закон о назначении губернаторов.

Роман Свиридов

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