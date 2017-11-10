«Мы думали, что все пошутят», - губернатор Николаевщины о повторении за Кадыровым

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко объяснил странное совпадение своего поведения с поведением лидера Чечни Рамзана Кадырова тем, что он думал, что все пошутят, а потом все забудется.

Об этом он заявил в комментарии «ТСН».

Напомним, как уже сообщалось, 6 ноября глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко повторил за лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и объявил конкурс на лучший стих, за который он передарит новый телефон «iPhone X». После этого в соцсетях люди возмутились тем, что украинский губернатор подражает вражески настроенному к Украине чеченскому лидеру.

«Мы думали, что все пошутят, и все скажут: «О, они потроллили и так далее», и все это забудется», - ответил Савченко.

На вопрос, как он относится к тому, что теперь в соцсетях сочиняют шуточные стихотворения о нем, он ответил: «Это их личное мнение, они имеют право на свое мнение».

Также глава Николаевской ОГА ответил и на то, почему его рубашки также сильно схожи с рубашками Рамзана Кадырова.