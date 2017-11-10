Мы должны не от вакансий идти, а от бюджета, – и.о. городского головы Казакова о сокращении в исполкоме

Татьяна Казакова Исполняющая обязанности городского головы Татьяна Казакова заявила о том, что в связи с уменьшением бюджета произойдет сокращение численности штаба исполняющего комитета, которое будет проходить в два этапа.

Такое решение было принято в пятницу, 10 ноября, в ходе заседания рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов Николаевского горсовета.

Так, и.о. городского головы заявила, что в следующем году бюджет развития будет составлять около 60% по сравнению с предыдущими годами, в связи этим есть необходимость провести сокращение штата.

– Мы должны не от вакансий идти, а от бюджета и от суммы заработной платы, которая будет предусматриваться на 2018 год. Довожу вас до сведения: бюджет развития будет составлять где-то 60% от предыдущих годов, − сообщила Татьяна Казакова.

Также Татьяна Казакова сообщила, что на заработную плату штату, который составляет 1050 человек, было потрачено 193 миллиона гривен, 50 миллионов из которых были предназначены для увеличения штата.

– По цифрам заработная плата увеличенного штата на 200 человек предусматривает бюджет в 193 миллиона, то есть на 1050 человек – 193 миллиона. Цифра подтверждается тем, что 50 миллионов мы потратили на увеличение штаба. Я вам назвала цифры, чтоб вы понимали, что если мы оставим в текущем состоянии, то мы с вами 50 миллионов «проедим» просто, как «проели» их в этом году на заработной плате, – заявила Казакова.

Сергей Карцев В свою очередь, депутат городского совета Сергей Карцев предложил критерии для оценки работы подразделений исполнительного комитета горсовета.

- Необходимо провести анализ деятельности наших подразделений через определенные критерии: нагрузка, результат, приоритетность. Необходимо определить задачи для подразделений и их начальников, которые доказывают свою численность. И с учетом работы в течение года – выходить на оптимальную численность.

В результате обсуждения ситуации и.о. городского головы Казакова вынесла предложение о пересмотре численности работников исполкома, который предполагает два этапа.

− Предлагается два этапа. Первый: решить таким образом в течение недели, чтобы структурные изменения прошли на декабрьской сессии. Это первая очистка. Ни к чему оно особенно не приведет, но мы зафиксируем цифры. Второй этап: мы приступаем к созданию новой концепции исполнительной власти, – сказала и.о. городского головы.

Напомним, что в декабре 2016 года депутаты утвердили новую структуру Николаевского городского совета и его исполнительных органов. Согласно решению депутатов, штатная численность Николаевской мэрии должна была увеличиться до 1050 человек.