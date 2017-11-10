Тимошенко, Ляшко и Бойко игнорируют заседания комитетов Верховной Рады, - Комитет избирателей

Лидеры части фракций Верховной Рады игнорируют работу в комитетах и ​​не участвуют в их заседаниях.

Об этом на пресс-конференции в Хмельницком заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает пресс-служба КИУ.

Отмечается, что больше всех прогуливают лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (за 3 года посетил только 1 из 60 заседаний комитета по делам ветеранов и участников АТО), председатель ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко (присутствовала на 4 из 37 заседаний комитета по правам человека) и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко (посетил 28 из 68 заседаний Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики).

«За три года Бойко посетил 2% заседаний комитета, в который входит, Тимошенко – 11%, Ляшко – 41%», - говорится в сообщении.

В то же время сообщается, что за 3 года председатель фракции «Самопомощь» Олег Березюк посетил 75% заседаний, председатель фракции БПП Артур Герасимов – 81% (74 из 91 заседания Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны), а глава «Народного фронта» Максим Бурбак – 95% (57 из 60 заседаний Комитета по делам ветеранов, участников АТО). По словам Кошеля, если депутат систематически игнорирует заседания комитета, то он не выполняет своих прямых обязанностей.