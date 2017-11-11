В аэропорту Борисполь задержали 11-летнего сына Саакашвили и сопровождавшего его охранника

Лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской обладминистрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его 11-летний сын и сопровождавшее его лицо были задержаны в аэропорту «Борисполь».

Об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

«По законам Грузии моей семье, как семье бывшего президента, положена пожизненная охрана. Моего сына обычно сопровождало должностное лицо, офицер государственной службы охраны Грузии, у которого была командировочная и доверенность на сына. Он возит его, когда моя супруга отсутствует и приезжал с ним много раз. Их три часа продержали в отдельной комнате, а потом охраннику объявили, что он не смог обосновать необходимость приезда в Украину, несмотря на наличие всех документов, и депортировали. Все это время им не разрешали звонить и только когда его затолкали в самолет он смог меня набрать», – написал Саакашвили.

«Моего сына передали представителю авиакомпании, которая кинулась искать встречающих. Обычно охранник сам везет его из аэропорта домой, но после того как он перезвонил, я сорвался из дома и поехал в аэропорт, хотя изначально собирался вернуться в Киев лишь завтра утром. А что бы было, если бы меня не было дома!? На это ответа никто не дает. Плохо то, что по моей информации все эти депортации - личное распоряжение президента, а еще хуже, что так обращаются со многими», – добавил политик.

Напомним, 24 октября друга Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, а также его бывших охранника и водителя Георгия Рубашвили и Михеила Абзианидзе схватили в Киеве и депортировали в Грузию спецрейсом Нацгвардии.